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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل مصطفى يطالب الأهلي بتعيين مدرب ثالث مع موسيماني وقمصان.. فيديو

صدى البلد

دعم عادل مصطفى نجم الأهلي السابق استمرار بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.


قال مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أؤيد استمرار موسيماني مع الأهلي" .


أضاف: "موسيماني لديه نجاحات مميزة يُمكنك البناء عليها، ومعالجة أخطائه" 


وختم حديثه قائلا: "لابد من تعيين مدرب ثالث بالجهاز الفني في الأهلي بجانب موسيماني وسامي قمصان"

 

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وفي سياق آخر حصل نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على توقيع النجمة فريدة العسقلاني لاعبة الأهلي السابقة ومنتخب مصر في الكرة الطائرة، لتنضم رسميا إلى صفوف فريق الطائرة بالقلعة البيضاء.

وقامت فريدة العسقلاني بتوقيع العقود في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأحمد مرتضي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات.

وتعد فريدة العسقلاني واحدة من أفضل لاعبات الكرة الطائرة في مصر ، حيث حصلت على العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز الفردية كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر وأفريقيا.

مرتضى منصور منتخب مصر الزمالك لبن بيتسو موسيماني نادي الزمالك الكرة الطائرة

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