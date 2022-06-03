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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة X1  BMW موديل 2023.. صور

سعر ومواصفات سيارة
سعر ومواصفات سيارة X1  BMW موديل 2023

كشفت الشركة البافارية العملاقة BMW النقاب رسمياً عن سيارتها المرتقبة X1  موديل 2023  الجديدة كلياً، والتي ستكون أصغر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات في تشكيلة الشركة من السيارات الكبيرة، ولنها ستكون أكبر بشكل نسبي ملحوظ من الطراز السباق.

سعر ومواصفات سيارة X1  BMW موديل 2023

ستستمد سيارة BMW X1 موديل 2023  قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي ينتج قوة تصل الى 245 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، وسيتم إرسال القوة لجميع العجلات الأربعة بفضل ناقل حركة اوتوماتيكي، وتتوفر السيارة بنظام تعليق رياضي من قسم M بشكل اختياري.

سعر ومواصفات سيارة X1  BMW موديل 2023

جاءت سيارة BMW X1 موديل 2023 من الخارج بتصميم أكثر جراءة، مزود بشبك أمامي مربع وكبير يزين الواجهة الأمامية بالكامل، وتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص، ووضحت BMW  أن مساحة تحريك الأكتاف ازدادت في الداخلية.

سعر ومواصفات سيارة X1  BMW موديل 2023

تتوفر السيارة بجنوط 18 أو 19 أو 20 إنش جديدة، وشاشة منحنية موحدة في الداخلية تشمل لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية مركزية 10.7 إنش، وتدعم السيارة التحديثات عبر الهواء والمفتاح الرقمي لفتح الباب وتشغيل المحرك عن بعد، وكاميرا خلفية، ونظام خرائط بالواقع المعزز.

سعر ومواصفات سيارة X1  BMW موديل 2023

ستطرح BMW السيارة في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري، وستبدأ الأسعار من 38,600 دولار.

BMW BMW X1

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