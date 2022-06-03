سيلفي مع أشعة الشمس.. أحدث ظهور لـ خالد سليم من الإسكندرية

نشر الفنان خالد سليم صورًا جديدة له، عبر خاصيه “الاستوري” بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر خالد سليم في صورتين سيلفي تحت أشعة الشمس، من محافظة الإسكندرية، وعلق علي الصور كاتبًا: “صباح الخير”.

يذكر أن صناع فيلم "في القلب" انتهوا من تصوير المشاهد المتبقية من العمل، وسادت حالة من السعادة بين كل فريق العمل احتفالا بنهاية التصوير.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش ومنة فضالي وسوسن بدر ومحمد عز وهالة فاخر وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وكريم سرور، ويوستينا، واللبنانية ساندرا، وغيرهم من النجوم، معالجة وسيناريو وحوار محمد ألمظ، وعادل مرسي، فكرة إسحق إبراهيم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني للمنتج إبراهيم إسحق وإخراج مرقس عادل.