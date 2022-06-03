ضبط مستلزمات أسنان طبية مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقفت هبه مصطفي الشبراوي مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية .



بعد مناظرة جواز سفره والتحقق من بياناته ومنها أنه يعمل طبيب أسنان بإحدي المستشفيات، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك، وطاهر خفاجي رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كميات مما يشتبه ان تكون ادوات ومستلزمات طبية.

وكلف وائل محمد إمبابي مدير الجمرك المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٧٢٧ كيس ووحدات بهم كميات كبيرة من ادوات ومستلزمات طب الأسنان غالية الثمن داخل حقائب الراكب.

وأمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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