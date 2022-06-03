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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحدد ملامح الطرازات المستقبلية.. جنرال موتورز تكشف عن بويك إليكترا X الكهربائية.. صور وفيديو

بويك إليكترا إكس
بويك إليكترا إكس

كشفت شركة  جنرال موتورز  الأمريكية عن أحدث مفهوم لها "بويك إليكترا إكس" الذي تم تصنيعه بمصنعها بشنغهاي في الصين ، وهو يستعرض مستقبل العلامة التجارية للسوق الصيني أحد الأسواق الرئيسية.

بويك إليكترا إكس

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل، أصبحت بويك متراجعة  في الولايات المتحدة الأمريكية وليست الاختيار الأول للكثير من المشترين، مع انخفاض المبيعات منذ أواخر التسعينيات، لكن على الجانب الآخر تحظى بويك بشعبية وحب في السوق الصيني الذي يقبل على شراء  العلامة التجارية الأمريكية المتميزة إذ نجاحًا كبيرًا وباعت أكثر من مليون نموذج في الصين خلال عام 2018 (بالمقارنة مع ما يزيد قليلاً عن 200 ألف سيارة بويك مبيعات في الولايات المتحدة خلال 2018) ، وسجلت بويك أكثر من 10 ملايين عملية بيع في الصين منذ تقديمها للمرة الأولى في عام 1998. نظرًا لأهمية بويك في هذا السوق ، فإن الشركة استعرضت الآن مستقبلها الكهربائي للصين بمفهوم Electra-X ، والذي قد يلمح أيضًا إلى ما تنوي الشركة تقديمه في العلامة الفرعية Electra التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في الولايات المتحدة.

بويك إليكترا إكس

تنتمي "بويك  Electra-X" إلى سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات مع شاسيه أنيق وخط سقف مائل. تم إنتاج التصميم من قبل فريق جنرال موتورز في شنغهاي ، وتم بناء الكروس أوفر على منصة Ultium الهندسية التي تدعم أيضًا كاديلاك ليريك و جي إم سي هامر EV من جنرال موتورز. تتميز بويك إليكترا إكس بشبكة هوائية كبيرة الحجم وكأنها فم مفتوح على اتساعه مع مصابيح إضاءة نحيفة موضوعة فوق الشبكة التي تعتمد على العناصر المثلثة في تكوينها، بينما يتميز الجزء الخلفي بشريط إضاءة يمتد بطول السيارة و شعار Buick الجديد يزين الأنف والخلفية، بعد أن تمت إزالة الدائرة التي كانت تحيط بتصميم الدرع الثلاثي وقد تم يركب المفهوم على عجلات مقاس 21 بوصة، مع تصميم معقد يحسن من الديناميكية الهوائية للسيارة.

بويك إليكترا إكس

تحيي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الشكل الشبيه بسيارات الكوبيه اسمًا كلاسيكيا استخدم من عام 1959 حتى عام 1990 لسبعة أجيال كاملة قدم خلالها سيارات فاخرة كاملة الحجم.

سيتم تقديم "بويك  إليكترا إكس" الكهربائية في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول 2024 وستشارك المنصة الهندسية مع"ليريك" ، ولكن مع ظهور Electra-X و  Wildcat  الاختبارية ، بدأنا في الحصول على فكرة جيدة عما سيبدو عليه مستقبل بويك.

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