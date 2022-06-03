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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفول باللحمة المفرومة

فول باللحمة المفرومة
فول باللحمة المفرومة

يعد الـ فول باللحمة المفرومة من أجمل الأكلات التي يحبها المصريون ويمكن تقديمها في مختلف الوجبات على مدار اليوم 

نقدم لكم طريقة عمل الفول باللحمة المفرومة  بخطوات الشيف  مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

سحورك عندنا.. طريقة عمل فول بالسلطة

سحورك عندنا.. فول بالطحينة وبيض بالخضراوات وسلطة جرجير بالبنجر


مقادير فول باللحمة المفرومة:

فول مدمس

لحمة مفرومة عصاج

بيض

بصل

ثوم

طماطم مفرومة

سمنة

فلفل حار

بهارات

كمون

ملح 

فلفل أسود 
طريقة عمل فول باللحمة المفرومة:
-في طاسة بها زيت ساخن شوحى البصل والثوم واللحمة المفرومة وقلبيهم جيدا.

- أضيفي الفول والطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا وأضيفي البيض ويترك على النار مع التقليب حتى تمام النضج الـ  فول باللحمة المفرومة.

فول فول باللحمة المفرومة طريقة عمل فول طريقة عمل فول باللحمة المفرومة نجلاء الشرشابي

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