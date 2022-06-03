يعد الـ فول باللحمة المفرومة من أجمل الأكلات التي يحبها المصريون ويمكن تقديمها في مختلف الوجبات على مدار اليوم

نقدم لكم طريقة عمل الفول باللحمة المفرومة بخطوات الشيف مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير فول باللحمة المفرومة:

فول مدمس

لحمة مفرومة عصاج

بيض

بصل

ثوم

طماطم مفرومة

سمنة

فلفل حار

بهارات

كمون

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل فول باللحمة المفرومة:

-في طاسة بها زيت ساخن شوحى البصل والثوم واللحمة المفرومة وقلبيهم جيدا.

- أضيفي الفول والطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا وأضيفي البيض ويترك على النار مع التقليب حتى تمام النضج الـ فول باللحمة المفرومة.