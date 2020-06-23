طريقة عمل فول إسكندراني بالعدس بأسهل الخطوات ..فيديو

فول اسكندراني من الأطباق المعروفة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وبالأخص فى وجبة الأفطار، فالنقدم لكم طريقة عمل فول اسكندراني بالعدس من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير فول اسكندراني بالعدس
فول مدمس
عدس بجبة
بصل
ثوم
طماطم مقشرة
فلفل أخضر
زيت زيتون
فلفل حار
كمون
عصير ليمون
ملح فلفل أسود
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طريقة تحضير فول اسكندراني بالعدس
-يشوح البصل في زيت الزيتون على النار
-تفرم الطماطم وتضاف
-تضاف الكزبرة الخضراء المفرومة ثم يضاف الفول المدمس والعدس و الملح والفلفل الأسود
-يمكن إضافة الكمون وعصير الليمون والفلفل الرومى والحار
-يهرس الخليط بالهراسة
- يقدم الخليط حتى تمام النضج .