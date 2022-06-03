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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصادي: قرار أوروبا بحظر النفط الروسي يدفع بأسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة

عقوبات أوروبية على
عقوبات أوروبية على روسيا

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن إتفاق دول الاتّحاد الأوروبي على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري قرار غير رشيد بالمرة في التعامل مع واردات الطاقة الروسية قد يقفز بأسعار النفط لمستويات غير مسبوقة تصل إلى 200 دولار للبرميل مما يشكل ضغطا إضافيا على مستويات الأسعار العالمية ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل كبير.


أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة ل “صدى البلد ”أن روسيا ثالث أكبر منتج للنفط على مستوى العالم والمزود الأول للنفط للقارة الأوروبية وبنسب تصل إلى أكثر من ثلث احتياجاتها، وعواقب قرار الحظر ستكون كارثية في المقام الأول على الاقتصاد الأوروبي المنهك من تبعات الحرب الروسية وتعطل سلاسل الإمداد والتي قفزت بمعدلات التضخم في منطقة اليورو في مارس 2022 إلى 7.5% وهو أعلى معدل في السنوات الأخيرة وتشكل أسعار الطاقة العامل الرئيسي في تلك الزيادة.


وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التأثيرات السلبية لقرار الاتحاد الأوروبي بحظر ورادات النفط الروسي لن تتوقف عند الدول الأوروبية وروسيا فحسب بل ستمتد وتطال الدول النامية التي تعاني من معدلات تضخم مرتفعة وأزمة غذاء وطاقة.

 

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت  في  31 مايو 2022 عن التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ" بين زعماء دول التكتل الأوروبي بشأن حظر واردات النفط من روسيا.

 

وتوقعت رئيسة المفوضية الأوروبية يكون المجلس الآن قادرا على وضع اللمسات النهائية على حظر ما يقرب من 90 بالمئة من جميع واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، ومناقشة  موضوع العشرة بالمئة المتبقية التي تُنقل عبر خطوط الأنابيب قريبا.

 

عقوبات رادعة 

وتأتى هذه الخطوة ضمن سلسلة من العقوبات الغربية على روسيا التى بدأت عمليات عسكرية فى أوكرانيا فبراير الماضي ومستمر حتى الآن، ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه العقوبات إلى خنق موسكو اقتصاديا والتضييق على مصادر تمويل حربها على كييف.

 

ومنذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى ويشهد العالم موجة من الغلاء لا مثيل لها طالت أسعار الغذاء والطاقة والمعادن.

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