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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حل لغز العثور على جثة سائق توك توك وسرقة متعلقاته ببني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

تمكنت وحدة مباحث ببا التابعة لمديرية أمن  بنى سويف، من ضبط عاطل لاتهامه بقتل سائق توك توك وسط الزراعات بمدينة ببا جنوب المحافظة، وسرقة التوك توك والتليفون المحمول.

تلقى اللواء طارق مشهورمدير أمن بنى سويف إخطارا من الرائد أحمد جمال، رئيس مباحث ببا، يفيد عثور الأهالى على جثة محمد ن. إ. 30 سنة سائق توك توك وبه عدة طعنات.

وعلى الفور كلف اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، اللواء اسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه.

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وضم فريق البحث العميد عصام محمود رئيس فرع البحث جنوب بنى سويف، والعقيد عبدالمنعم الحميلى مفتش مباحث ببا، والرائدين أحمد جمال رئيس المباحث ومحمد عادل معاون أول مباحث ببا، وتوصلت تحريات فريق البحث إلي أن وراء الواقعة عاطل ومقيم بمدينة ببا.

وتمكن الرائدان أحمد جمال ومحمد عادل من ضبطه بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة، وبمواجهته بالواقعة أقر تفصيلا بالواقعة لسرقة المجنى عليه بعد قتله وحصل على التوك توك والموبايل الخاصين بالمجنى عليه، وأرشد عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة  بالواقعة وإحيل إلى نيابة ببا للتحقيق.    
 

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