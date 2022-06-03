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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه قنا: ختام البرنامج التدريبي التوعية بمتطلبات الأيزو بمشاركة 9 شركات

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، من خلال صقل وتنمية المهارات، وبناء ورفع القدرات، وتطبيق المعايير القياسية في كافة المجالات الإدارية والفنية؛ وذلك لمواكبة المستجدات والتكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وفى هذا السياق، نظمت إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، دورة تدريبية بمركز التدريب الإقليمي بشركة مياه بقنا، بعنوان "التوعية بمتطلبات الأيزو ٢١٠٠١/٢٠١٨"؛ وذلك لتوعية العاملين بمراكز التدريب بشركات المياه بمواصفة الأيزو ٢١٠٠١ /٢٠١٨ في مجال تقديم الخدمات التعليمية بمشاركة ٩ شركات تابعة " مياه القاهرة - بني سويف - أسيوط - سوهاج - الأقصر - أسوان - كفر الشيخ-البحر الأحمر - أسوان" ، وذلك فى إطار حرص الشركة على دعم الكوادر الفنية ورفع كفاءة العاملين فى مجال  تقديم الخدمات التدريبية.

وأكد المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، المنتدب، على دعم الشركة، لمثل تلك الدورات المتخصصة، وضرورة استمرارية طرحها، لضمان استدامة جودة الخدمات التدريبية المقدمة للعاملين بالشركة والمجتمع المدني.
و أضاف، أن انعقاد مثل تلك الدورات يعزز أواصر التعاون بين الشركات، ويعتبر فرصه لتبادل الخبرات، وتنمية المهارات، ورفع وبناء القدرات لمواكبة التطورات الحديثة تماشيا للتوجه العام للدولة.

وأفاد مدير إدارة الجودة والنزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مواصفة الايزو ٢١٠٠١ تم إصدارها من منظمة الايزو العالمية، وهي خاصة بإدارة المؤسسات التعليمية التي تقدم منتجات، وخدمات تعليمية وتدريبية، لتصبح قادرة على الوفاء بمتطلبات وتوقعات المتعلمين ومن الأطراف المعنية في مجال التعليم..

وأضافت، مدير عام التدريب، انه تم تنفيذ هذا البرنامج التدريبي؛ تلبية للاحتياج التدريبي للإدارات العامة للتدريب والتي تضع على رأس أولوياتها ضمان جودة العملية التعليمية والتدريبية وتلبية احتياجات العملاء من خلال تطبيق أحدث المواصفات العالمية حيث تعتبر مواصفة الأيزو ٢١٠٠١ أحد أهم الطرق لتلبية احتياجات المتعلمين بفعالية أكبر وتساهم في نتائج أفضل من العمليات التعليمية.

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