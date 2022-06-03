إجراء قانوني .. أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها

فوضت السيدة جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي ادلي بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

وقالت السيدة جيهان الدسوقي في تصريحات صحفية انهم تواصلوا أمس الخميس مع المحامي ياسر قنطوش للبدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم بلاغ رسمي ضد من أساء إلى كوكب الشرق أم كلثوم، لانه لم يسئ لها فقط بل أساء لتاريخها الفني الكبير .

يأتي ذلك عقب حالة من الغضب الشديد التي انتابت أسرة كوكب الشرق أم كلثوم، بسبب تصريحات دويدار التي أثارت الجدل في الوسط الفنى والإعلامي خلال الساعات القليلة الماضية ، نظرا لمكانة وعراقة تاريخ ام كلثوم في مصر والعالم العربي.

ومن جانبه قال المستشار القانوني ياسر قنطوش ان أسرة كوكب الشرق أم كلثوم، تواصلوا معه بالفعل وانه سيبدأ غدا السبت في رفع دعوى قضائية ضد دويدار يتهمه فيها بخدش الأعراض والعرض بسمعة وتاريخ كوكب الشرق بشكل مسيء ،. وأن العقوبة المقررة في هذا الأمر قد تصل إلى الحبس ٣ سنوات.

نقابة المهن الموسيقية تستنكر الإساءة لكوكب الشرق أم كلثوم

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد استنكرت تصريحات دويدار من خلال بيان صحفي لها، أكدت فيه أنها ترفض التطاول على رموز مصر الفنية، بأي شكل، موضحةً أنها كانت توحّد الأمة العربية في حفلاتها الغنائية، ولا يمكن أن ينسى الجميع مواقفها الوطنية ، بينما قررت جمعية الملحنين والمؤلفين برئاسة الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ رسمي ضد الكاتب المذكور، بتهمة إهانة كوكب الشرق أم كلثوم.