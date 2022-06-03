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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: لعبنا بشكل أفضل في نهائي أفريقيا أمام الوداد لكن أهدرنا الفرص

صدى البلد

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي أنه لم يكن لديه مشكلة في لعب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد على ملعبه في حالة الإعلان عن إقامة النهائي هناك قبل انطلاق البطولة.

 

وقال موسيماني في مقابلة مع قناة "Newzroom Africa" في جنوب أفريقيا:" لا أحب أن أقول إن الفريق الأفضل قد خسر (في نهائي دوري أبطال أفريقيا)، في كرة القدم الفريق الأفضل هو الفائز".

 

وأضاف: "أود أن أقول إننا لعبنا بشكل أفضل لكن أهدرنا الفرص التي أتيحت لنا وكرة القدم تتعلق بالنتائج في النهاية، لا أحد يهتم بما حدث في النهائي، بعد 10 سنوات الناس تتذكر الفائز فقط".

 

واختتم: "لم يكن لديّ مشكلة في لعب النهائي أمام الوداد على ملعبه لكن كان يجب الإعلان عن إقامة النهائي هناك قبل انطلاق البطولة".

 

وفشل النادي الأهلي في تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه، وذلك بعدما خسر بهدفين للاشئ، في المباراة التي جمعت بينه وبين الوداد في ملعب مركب محمد الخامس.

موسيمانى الوداد الأهلى النادي الأهلي أخبار الرياضة

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