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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة شقيق المطرب وليد توفيق.. والسجن 3 سنوات عقوبة خدش عرض أم كلثوم

الفنان وليد توفيق
الفنان وليد توفيق

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة، نستعرضها من خلال السطور التالية.

 


بعد إهانتها.. محامي أسرة أم كلثوم: عقوبة خدش الأعراض السجن 3 سنوات
 

فوضت السيدة جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم المستشار القانوني ياسر قنطوش لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكاتب ناصر دويدار بعد التصريحات المسيئة التي ادلي بها في حق رمز من رموز الفن المصري والعربي.

 

 

تفاصيل موعد ومكان عزاء شقيق الفنان وليد توفيق

قررت أسرة الفنان وليد توفيق، إقامة عزاء شقيقه الراحل محمد فواز توتنجي، اليوم الجمعة .

 

 

وفاة شقيق الفنان وليد توفيق وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر

توفى منذ قليل  شقيق الفنان اللبناني وليد توفيق،  بعد صراع مع المرض .

وستقام صلاة الجنازة اليوم بعد  صلاة العصر، من مسجد طينال ببيروت.

 

 

الأحد.. حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث بدار الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، يوم الأحد 5 يونيو على المسرح الكبير، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

 


طرح بوستر جديد لـ مسلسل وش وضهر

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل “وش وضهر” بوستر تشويقي جديد للعمل، تمهيداً لعرضه قريباً على شاهد VIP.

 

 


من الطائرة.. شاهد أحدث ظهور لـ حسن شاكوش

نشر الفنان حسن شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

تفاصيل موعد ومكان عزاء شقيق الفنان وليد توفيق

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أخبار الفن| وفاة شقيق المطرب وليد توفيق.. والسجن 3 سنوات عقوبة خدش عرض أم كلثوم

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