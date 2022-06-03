مفيدة شيحة: المجتمع بيبص للمطلقة بصورة سلبية والارتباط بها يقابل باللوم

خصصت الإعلامية مفيدة سبحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الجمعة، فقرة سلبيات المجتمع المصري مع المرأة.



وقالت مفيدة شيحة، إن :"المجتمع بتلاقي الناس فيه بتبص للمطلقة بصورة سلبية ولو فكر حد في الارتباط بيها بيبقى في لوم كبير من أهله عليه، فما بالك لو نفس الشخص فكر يرتبط ببنت تعرضت لحادثة اغتصاب".

وأضافت مفيدة شيحة، أنه :"أكيد الأهل هيرفضوا وهيعتبروا إنه مش من حقه ياخد خطوة زي دي، وبالبلدي كدة هيتقال له "ايه يجبرك على جوازة زي دي"، متسائلا :"هل تراجع فتاة عن الزواج ليلة الزفاف قرار متأخر يظلم الطرف الآخر؟".