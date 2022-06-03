عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيدة شيحة: اللي بيشدنا في الراجل شكله وحنيته

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أبرز ما يجذب النساء للرجال، مؤكدة ان هناك أمور كثير مغلوطة ومنتشرة في هذا الأمر. 


وقالت مفيدة شيحة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة : "اللي بيشدنا في الراجل شكلة وحنيته، ودي حاجات مخلية البنات جميلة ومحبوبة وسعيدة.. مش جيبه.. ولو شكله مقبول وحنين يبقى زي الفل اوي كده". 


وتساءلت مفيدة شيحة، متى تأخذ الفتاة قرار التراجع عن الزواج، متابعة أنه الشكل اول خطوة تجعلك تقبل التعامل مع شخص في بداية اي علاقة وبعد ذلك الحنية وليس أمرا هاما ما يملك من أموال.


 

مفيدة شيحة يجذب النساء اخبار التوك شو الإعلامية مفيدة شيحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

رسوب 38 ألف طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية بالقاهرة

تفحم محتوياته بالكامل.. حريق يلتهم مسجدا في الجيزة

موضوعات متعلقة

قبل مباراة ريال مدريد.. مفيدة شيحة: محمد صلاح ناوي ياخد حقه

ترشيحاتنا

مخزون الحديد .. سبب فقر الدم في الجسم و10 أعراض تؤكد الإصابة

تشمل السعودية.. بايدن يعلن عن زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط

تحركات موسعة وهامة للمجلس القومي لحقوق الإنسان ..لقاء مدير منطقة نورماندي أحدثها

برنامج الطب الحيوي وتدريب النشء على المهارات الإعلامية| وزارة الشباب في أسبوع

خطيب المسجد النبوي: الشباب أعز مراحل العمر فحافظوا عليه بعملين ليدوم

بـ حضور وزير الشباب| افتتاح ملعب قانوني بـ تربية رياضية جامعة الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

محاضر وقضايا ومنشورات .. نجوم في ساحات المحاكم | فيديو جراف

انكسار درجات الحرارة.. وأسبوع ساخن من الأحد المقبل

شفته بعيني.. شاكيرا ليست النجمة الأولى التي تتعرض للخيانة

أبرز تصريحات دكتور أحمد كريمة عن تعدد الزوجات.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

اﻟﻤﺰﻳﺪ