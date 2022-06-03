مفيدة شيحة: اللي بيشدنا في الراجل شكله وحنيته

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أبرز ما يجذب النساء للرجال، مؤكدة ان هناك أمور كثير مغلوطة ومنتشرة في هذا الأمر.



وقالت مفيدة شيحة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، اليوم الجمعة : "اللي بيشدنا في الراجل شكلة وحنيته، ودي حاجات مخلية البنات جميلة ومحبوبة وسعيدة.. مش جيبه.. ولو شكله مقبول وحنين يبقى زي الفل اوي كده".



وتساءلت مفيدة شيحة، متى تأخذ الفتاة قرار التراجع عن الزواج، متابعة أنه الشكل اول خطوة تجعلك تقبل التعامل مع شخص في بداية اي علاقة وبعد ذلك الحنية وليس أمرا هاما ما يملك من أموال.



