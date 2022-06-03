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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضامنا مع فلسطين.. نشطاء يقتحمون مصنعا فرنسيا يزود إسرائيل بالأسلحة.. شاهد

تضامنا مع فلسطين..
تضامنا مع فلسطين.. نشطاء يقتحمون مصنع يزود إسرائيل بالأسلحة

رفع عدد من النشطاء علم فلسطين داخل مصنع شركة "تاليس" الفرنسية للأسلحة، بمدينة جلاسكو في اسكتلندا المتهم بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق اقتحام عدد من النشطاء الفرنسيين والاسكتلنديين المصنع الفرنسي، حيث رفعوا علم فلسطين داخل المبنى وفوق أسطح، ويتهم "تاليس" بإرسال الأسلحة القاتلة للاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع فلسطين وشعبها، رافضين توريد الأسلحة لسلطات الاحتلال لاستخدامها في قمع الفلسطينيين.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود تعاون عسكري ضخم بين فرنسا وإسرائيل، رغم وجود تنافس بينهما في مبيعات الأسلحة خاصة في إفريقيا.

يشار إلى أنه في 2019، جددت فرنسا صفقات الأسلحة مع إسرائيل وذلك بعد أكثر من نصف قرن على الحظر الذي فرضه شارل ديجول عام 1967 على توريد الأسلحة من إسرائيل.

فلسطين إسرائيل مجموعة تاليس تاليس اسكتلندا جلاسكو

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