تضامنا مع فلسطين.. نشطاء يقتحمون مصنعا فرنسيا يزود إسرائيل بالأسلحة.. شاهد

رفع عدد من النشطاء علم فلسطين داخل مصنع شركة "تاليس" الفرنسية للأسلحة، بمدينة جلاسكو في اسكتلندا المتهم بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق اقتحام عدد من النشطاء الفرنسيين والاسكتلنديين المصنع الفرنسي، حيث رفعوا علم فلسطين داخل المبنى وفوق أسطح، ويتهم "تاليس" بإرسال الأسلحة القاتلة للاحتلال الإسرائيلي.

Pro-#Palestine activists stormed the factory of the French corporation Thales, which manufactures lethal weapons, refusing to supply weapons to the Israeli occupation and standing in solidarity with the Palestinian people.#16thOctoberGroup pic.twitter.com/jJhUk22Yut — Ahlam khlafallah (@AhlamAmk17) June 3, 2022

وأعرب المشاركون عن تضامنهم مع فلسطين وشعبها، رافضين توريد الأسلحة لسلطات الاحتلال لاستخدامها في قمع الفلسطينيين.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وجود تعاون عسكري ضخم بين فرنسا وإسرائيل، رغم وجود تنافس بينهما في مبيعات الأسلحة خاصة في إفريقيا.

صور| نشطاء يقتحمون مصنع شركة "تاليس" الفرنسية للأسلحة القاتلة بمدينة غلاسكو في #اسكتلندا رفضا لتوريدها الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي وتضامنا مع الشعب الفلسطيني pic.twitter.com/HviXLBiGop — فلسطين لايف | PL Plus (@pl_plus1) June 3, 2022

يشار إلى أنه في 2019، جددت فرنسا صفقات الأسلحة مع إسرائيل وذلك بعد أكثر من نصف قرن على الحظر الذي فرضه شارل ديجول عام 1967 على توريد الأسلحة من إسرائيل.