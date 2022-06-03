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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد: نستعد لإعلان الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن استكمال استعدادات المحافظة لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ باحتفالية يوم البيئة العالمى، مؤكدًا ضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على نظافة البيئة.

 

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة واستمع إلى مطالبهم وشكواهم لبحث حلها.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من مركز الخارجة وقطاعى الزراعة والرى، لبحث موقف قنوات الرى بمنطقة القشلاق القبلى ومدى تأثيرها على المنازل بالمنطقة، وإزالة المبانى الآيلة للسقوط بمنطقتى المعهد الدينى والمحابس، وكذلك سحب الأكشاك غير المستغلة بالممشى السياحى.

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