تعرف على خلطات العسل لعلاج عقم الرجال

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض خلطات العسل لعقم الرجال.









تعرف على خلطات العسل لعقم الرجال…





1) خلطة العسل مع الأفوكادو:





يختص العسل بفوائد كثيرة للصحة الجنسية، وكذلك الأفوكادو حيث يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين هـ وفيتامين ب والبوتاسيوم وحمض الأوليك الأحادي غير المشبع.





حيث تساهم كل العناصر الموجودة في الأفوكادو على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ومن ثم تحسين صحة الخصيتين وزيادةعدد الحيوانات المنوية، فضلاً عن الحماية من خطر تلف الحمض النووي للحيوانات المنوية.





كما تتصدر خلطة العسل مع الأفوكادو قائمة خلطة العسل لعقم الرجال، ويعزز البوتاسيوم المتواجد في الأفوكادو من الرغبة الجنسية والأداءالجنسي للرجل.





وتحتاج إلى المكونات التالية:





كوب من عصير الأفوكادو من دون أي إضافات.

ملعقة من العسل الصافي.

5 حبات من الفراولة (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:





ينبغي لكَ خلط المكونات السابقة معًا بوساطة محضر الطعام، وحفظه في وعاء زجاجي في الثلاجة، ومن ثم تناوُله مرة يوميًا، وهي منالخلطات الفعالة في زيادة فرص الإنجاب وعلاج العقم للرجال.





2) خلطة العسل مع الرمان:





يعدُّ الرمان منشطًا جنسيًا طبيعيًا، وذلك بفضل قدرته الفعالة في تعزيز الأداء والصحة الجنسية للرجال، وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة،البوليفينول، فيتامين سي، ومضادات البكتيريا والالتهابات.





كما يتضمن الرمان فوائد أخرى وتتمثل في تحسين المزاج ودعم الذاكرة وتخفيف التوتر ومكافحة الأمراض السرطانية من خلال تعزيز صحةالقلب، فضلاً عن خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضارة.





وتحتاج إلى المكونات التالية:





الرمان.

ملعقة من العسل الخام.

طريقة التحضير:





يجري تحضير عصير الرمان من دون أي إضافات ومن ثم إضافة العسل، وتناوُله أو وضعه في الثلاجة، ويُفضل تناوُله في الصباح.





أو من خلال تجفيف قشر الرمان وطحنه ومن ثم غليه في الماء وبعدها يتم إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي وتناوله مرة يوميًا.





يُعرف قشر الرمان بفوائده الكثير في تعزيز الصحة الجنسية وتقوية الانتصاب ورفع هرمون التستوستيرون، ومن ثم زيادة عدد الحيواناتالمنوية ولهذا يدخل ضمن خلطة العسل لعقم الرجال.