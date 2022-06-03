لما يفكر يزعلني.. منة فضالي تشارك جمهورها فيديو جديدا على التيك توك

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها،بفيديو جديد كوميدي علي التيك توك، ونشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة وهي تأكل وعلقت قائلة : لما يفكر يزعلني .

وتنتظر منة فضالي ، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.