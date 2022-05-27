من أمام البحر.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها، بأحدث إطلالتها، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت منة فضالي، في الصور من أمام البحر ، ما نال إعجاب متابعيها.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندى، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤى عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.