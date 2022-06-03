بويك الأمريكية تكشف عن سيارتها Wildcat الكهربائية بلغة التصميم الجديدة للعلامة.. فيديو

كشفت شركة بويك أنها ستصبح علامة تجارية متخصصة في انتاج السيارات الكهربائية فقط، وستطلق الشركة أول سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية العام المقبل، ويستعرض مفهوم Wildcat EV الجديد لغة المتطورة الجديدة للعلامة التجارية أثناء انتقالها إلى الدفع الكهربائي.

بويك الأمريكية تكشف عن “Wildcat” الكهربائية بلغة التصميم الجديدة للعلامة

وتحظى السيارة بتصميم كوبيه رشيق وجذاب مع داخلية 4 ركاب، ومصابيح أمامية ضيقة جداً بإضاءة LED، مع واجهة أمامية زاوية، وتجاعيد حادة، ومصابيح أمامية فائقة النحافة ومن الواضح بالفعل أن السيارة تمثل ثورة كاملة في التصميم مقارنة بموديلات بويك الحالية.

بويك الأمريكية تكشف عن “Wildcat” الكهربائية بلغة التصميم الجديدة للعلامة

ستعتمد الشركة شعاراً جديداً لها، ولم توضح بويك مواصفات الأداء لتركيزها بشكل رئيسي على التصميم الخارجي والداخلي، كما نرى جنوط 18 إنش رياضية جذابة، ويوجد مؤشر شحن خارجي مرئي من خلال الزجاج الخلفي للفتحة ، والمصابيح الخلفية الرياضية Wildcat EV ذات الشفرات المضمنة في الألواح الشراعية بالسقف.

بويك الأمريكية تكشف عن “Wildcat” الكهربائية بلغة التصميم الجديدة للعلامة

تتجلى جهود التصميم الجريئة في الداخل، حيث تتميز Wildcat بشاشتين رقميتين على الأقل، وتصميم نحيف للوحة القيادة، ومقاعد على طراز قمرة القيادة مع مساند رأس ناتئة تبدو قديمة وأنيقة، وتفصل الكونسول الوسطي البارز الركاب، بينما تضفي الألوان المتباينة مثل Legato Green والبرتقالي مزيدًا من الحيوية على المقصورة الداخلية.

بويك الأمريكية تكشف عن “Wildcat” الكهربائية بلغة التصميم الجديدة للعلامة

يأتي Wildcat مليئًا بالتكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية، حيث تم تصميم السيارة لاكتشاف السائقين القلقين والعمل على تهدئتهم من خلال تعتيم أضواء المقصورة، وتفعيل مقاعد التدليك.

بويك الأمريكية تكشف عن “Wildcat” الكهربائية بلغة التصميم الجديدة للعلامة

بدأ صانعو السيارات مثل Buick في إعادة التفكير في تجربة المقصورة مع تحولهم نحو السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية.

أعلنت Buick أنها ستصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، وفي العام المقبل ستطلق الشركة أول سيارة كهربائية لها، وستقوم Buickبوضع علامة عليها تحت اسم Electra.