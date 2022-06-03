وليد توفيق: رفضت 3 أفلام في بداية دخولي الفن

كشف الفنان اللبنانى وليد توفيق عن سبب رفضه دخول السينما فى بداياته الفنية بمرحلة الشباب .



وقال وليد توفيق خلال استضافته مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج بالخط العريض، المذاع عبر فضائية الحياة، إن منتج الفيلم كان سيد طنطاوى وكان يصور وقتئذ مع المخرج حسن الإمام وعرض عليه 3 أفلام ولكنه رفضهم، مضيفا: "حسيت وقتها انى مش متمكن من نفسى وكان عندى 19 سنة".

وتابع وليد توفيق أنه بعد رفضه لتجربة السينما سافر إلى بيروت بعدها وعاد إلى مصر ولكن حدثت الحرب وذهب إلى سوريا ثم إلى أوروبا وعاد مرة أخرى إلى مصر.



واستضافت الإعلامية إيمان أبوطالب، من خلال برنامج بالخط العريض الذي يذاع على قناة الحياة، الفنان وليد توفيق بعد غياب نحو ٣ سنوات عن القنوات المصرية، في حوار شامل كشف خلاله الكثير من الأسرار.



يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء على شاشة قناة الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

