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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: 8 مليار جنيه دخل مصر من الطلاب الوافدين

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، تفاصيل بشأن ادرس في مصر. 

وقال خالد عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن التوسع في الطلاب الوافدين مهم لمصر والترتيب العالمي للجامعات، مضيفا أن مصر لها سمعة أكاديمية في الجامعات، نقدر من خلالها جذب طلاب اكثر واكثر. 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أنه يدخل لمصر ما يقرب من ٤٣٠ مليون دولار سنويا، اي ما يعادل ٨ مليار جنيه سنويا من خلال الطلاب الوافدين. 
وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، إلى أن تستطيع الجامعة تحديد عدد الطلاب الذين تريدهم. 

خالد عبدالغفار التعليم العالي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي اخبار التوك شو

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