ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

كشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز، نظام صرف الخبز الجديدة، مؤكدا أن هذا القرار صدر بداية الشهر الحالي من وزارة التموين.

وقال عطية حماد، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن نظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عملية صرف الخبز على بطاقات التموين 2022، متابعا أن هذا الأمر يتلخص في ثلاث نقاط هامة.

وأضاف عطية حماد رئيس شعبة المخابز، أنه أولا صرف الخبز لمدة يوم واحد أو يومين مسبقًا، متابعا انه ثانيا عدم صرف الخبز خلال تلك الأيام المنصرفة مسبقا.

وتابع عطية حماد رئيس شعبة المخابز، انه ثالثا، انه في حالة صرف الخبز ليوم واحد أو يومين مسبقا يتوجب الانتظار ليوم أو يومين آخرين للصرف مرة أخرى.