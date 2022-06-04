8 مليارات جنيه دخل مصر من الطلاب الوافدين ..خالد عبدالغفار: تعاون مع الصين لتوطين صناعة اللقاحات .. ويؤكد: بلدنا خالية من جدري القرود

خالد عبدالغفار:

-الطالب الوافد يدفع ٧ آلاف دولار في الطب و٣ آلاف لأقل كلية نظرية

- 8 مليارات جنيه دخل مصر من الطلاب الوافدين

-جدري القرود لم يصل مصر و ليس جديدا ولا يتحور

ناقش مع السفير الصيني توطين صناعة اللقاحات في مصر



كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، تفاصيل استقطاب طلاب وافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

وقال خالد عبدالغفار، إن الطالب الوافد لا يأخذ كرسي عن الطالب الغير وافد، مضيفا أنه لا يوجد تنافس في مقعد الطالب المصري والطالب الوافد.



وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن الطالب الوافد مهما كانت جنسيته يدفع في كلية الطب ٧ آلاف دولار وأقل كلية نظرية تكلف ٣ آلاف دولار.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن مصر تستثمر في الدراسة، ونسعى لاستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في جامعتها.



كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، تفاصيل بشأن ادرس في مصر.

وقال خالد عبدالغفار، إن التوسع في الطلاب الوافدين مهم لمصر والترتيب العالمي للجامعات، مضيفا أن مصر لها سمعة أكاديمية في الجامعات، نقدر من خلالها جذب طلاب أكثر .



وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أنه يدخل لمصر ما يقرب من ٤٣٠ مليون دولار سنويا، اي ما يعادل ٨ مليار جنية سنويا من خلال الطلاب الوافدين.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، إلى أن الجامعة تستطيع تحديد عدد الطلاب الذين تريدهم.

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، تفاصيل لقائه مع السفير الصيني، مؤكدا انه اللقاء بحث توطين صناعة اللقاحات في مصر.



وأضاف خالد عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه يجب توطين صناعة اللقاحات في مصر، وهذا الأمر ليس سهلا، ويخضع لمتابعة عالمية.



وتابع أننا حاليا نعمل على مرحلة نقل التكنولوجيا والتصنيع الكامل للقاح.



كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، آخر تطورات مرض جدري القرود.



وقال خالد عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن جدري القرود لم يصل مصر، مضيفا أن هذا المرض ليس جديدا ولا يتحور.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، انه جدري القرود ينتقل من الإنسان لآخر، ويحتاج لاتساق شديد وليس سهلا انتشاره.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن عدد الوفيات حول العالم لا يوجد والإحصائيات قليلة جدا، ويتم تشخيصه بسهولة جدا.

