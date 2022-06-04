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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دفتر أحوال الجنايات اليوم السبت .. دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه.. الحكم علي كريم الهواري في حادث الشيخ زايد.. نظر قضية بائع هتك عرض طفلة

مطرقة
مطرقة

-دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه

-استئناف 9 متهمين فى واقعة انهيار عقار جسر السويس 

تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت عدد من القضايا الهامة حيث تصدر محكمة جنايات الجيزة حكمها علي  "كريم الهواري " المتهم بالتسبب في مصرع 4 طلاب دهسًا في الحادث المعروف إعلاميًا بـ"حادث دهس الشيخ زايد".

وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

كما تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، استئناف 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس على حكم حبسهم من سنة لـ3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول ، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.

كما تنظر المحكمة الاقتصادية ،الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى العراقى نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامى العراقى على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

وأضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات.

ولكنه فوجىء أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

 

كما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية محاكمة بائع لاتهامه بهتك عرض طفلة في منطقة منشأة ناصر.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «رجب. ي، 51 عامًا، بائع»، في 1 فبراير 2022 بدائرة قسم منشأة ناصر، خطف  المجني عليها «ل. م» بأن استدراجها داخل المحل الخاص به وانزوى بها بعيدًا عن أعين المارة ممن لهم حق رعايتها مستغلاً حداثة سنها بدعوى اللهو سويًا تمهيدًا لارتكاب جريمته.

ووجهت له النيابة  جناية  أخرى، وهي خطف المجني عليها «ل. م»، وذلك حال كونها لم تتجاوز 12 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل تواجدها داخل الحانوت خاصته بمفردها فتولدت لديه نية التعدي على جسدها بالكامل، ونفاذًا لما جال بخاطره حسر ملابسه مستغلاً حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل.

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