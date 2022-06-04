نقل شاكيرا إلى المستشفى بعد خلافها مع بيكيه

أفادت تقارير صحفية أن الفنانة شاكيرا عانت خلال الفترة الماضية من نوبة قلق ، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات .

وتابع التقرير أن تلك الواقعة حدثت يوم 28 مايو الماضي ، بعد عودة شاكيرا من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة .

وأضاف التقرير أن شاكيرا نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى أحدى المستشفيات فى برشلونة، وكان يرافقها بيكية .



وكانت قد أفادت تقارير صحفية في عدد من المواقع الاسبانية بأن شاكيرا ولاعب برشلونة بيكيه بصدد إصدار بيان حول حقيقة الخلاف الذي نشب بينهما بسبب مزاعم عن خيانة الأخير لأم أولاده .

جاء ذلك بعدما تداولت عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، بأنباء عن انفصال شاكيرا وبيكيه، اثر اكتشاف المغنية الشهيرة خيانته لها مع فتاة شابة.



تواجه الفنانة العالمية شاكيرا أزمة في إسبانيا، بعد أن اتهمت من قبل السلطة القضائية في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

حيث استندت الهيئة القضائية إلى أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مايقرب من ١٥٥ مليون دولار أمريكي.

جاء اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي بعد وجدوا أنها اقيمت في إسبانيا لفترة طويلة تعدت الـ 150 خلال عام ، مما يستدعي أن تسدد ضرائبها هناك.

شددت شاكيرا على أنها لم تقم في اسبانيا خلال تلك المدة، ولكنها تواجدت في اسبانيا بشكل متقطع فهي صديقة نجم كرة القدم لنادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديها منه طفلان ، لذا لا تجد سبب لتسديد الضرائب فيها.

وتابعت شاكيرا أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقا لبياناتها الخاصة، لم تقم رسميا في إسبانيا سوى منذ عام 2015.