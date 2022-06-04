عمرو أديب لـ شاكيرا: الدنيا مليانة رجالة زي الفل

علق الإعلامي عمرو أديب، على خيانة لاعب كرة القدم بيكيه لزوجته المطرية شاكيرا، قائلا :"أحدث زلزالا بين محبيهم، وحياتهم كانت هادئة ولديهم طفلين".

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن :"الخيانة ملهاش علاقة بالجمال، هو طبع مش كويس وشيطان بيجي للراجل فيخون مراته"، متابعا أن "أنا بقول لشاكيرا الدنيا مليانة رجالة زي الفل تقدر شاكيرا وفنها".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، موجها حديثه لشاكيرا، :" لا تحزني يا أختي اللي جاب بيكيه يجيب 1000 غيره، إحنا هنا بتوع الطبطبة".

