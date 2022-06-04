إحدى صناع فيلم أصل: حصلنا على محاضرات مكثفة لنجاح المشروع واستدامته.. فيديو

حائز على ٣ جوائز عالميا..

قالت ماجدولين نادر إحدى صناع فيلم "أصل" الحائز على ٣ جوائز عالميا إنها في البداية هي وشريكها الفنان عصام ناجي أحد المشتركين في الفيلم كان لديهم أحلام كثيرة ولكن لا يعرفون كيف يحققونها، حتى أخبرها أحد الأصدقاء عن مسابقة حاضنة أعمال "جيميناي إفريقيا" وأكاديمية البحث العلمي، وأن تقدم المشروع فيها.

وأضافت "نادر" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بعد ما حاضنة أعمال "جيميناي إفريقيا" وأكاديمية البحث العلمي قاموا بالرد عليهم كان الأمر فارق جدا معهم.

وتابعت ماجدولين نادر أن حاضنة أعمال "جيميناي إفريقيا" وأكاديمية البحث العلمي أعطونا محاضرات في الحساب والأمور القانونية، حتى يكتمل حلمنا بشكل متكامل لإدارة المشروع وضمان استدامته.

https://youtu.be/im4jYE7XiA8