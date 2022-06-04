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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة سقطت بحوض مياه في سوهاج

صدى البلد

لقيت طفلة في النصف الأول من العقد الأول من العُمر، مصرعها غرقًا؛ إثر سقوطها بحوض مياه خاص بري أرض أسرتها الزراعية، حيث انزلقت قدماها أثناء لهوها أمام المنزل وسقطت بالحوض المُشار إليه، بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة (فرحه ع ش ا- 3 سنوات- وتقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء غرق.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال عمها المدعو (هيثم ش ا أ- 39 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء لهو نجلة شقيقه المذكورة أمام المنزل اختل توازنها وسقطت بحوض مياه خاص بري أرضهم الزراعية مما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهريه وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

سوهاج طفلة أرض المنزل زراعية

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