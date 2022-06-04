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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب الكويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام محلية في الكويت، اليوم السبت، إن هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر ضرب الأراضي الكويتية.

ونقلت صحيفة "الراي" عن قوة الإطفاء العام الكويتية، قولها إنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار جراء الهزة الأرضية" التي شهدتها الكويت فجر اليوم السبت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، في بيان حول الهزة الأرضية التي تلقت على اثرها ادارة العمليات المركزية عدة بلاغات كانت معظمها من سكان المناطق الجنوبية في البلاد، أنه "ولله الحمد لم تسجل ادارة العمليات المركزية اي اضرار جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجات إنما كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية".

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كما نقلت "الراي" عن خبير الأرصاد الجوية الكويتي عادل السعدون قوله إن الهزة الأرضية التي شهدتها مناطق الكويت فجر اليوم السبت، تعتبر "خفيفة" حسب مقاييس شدة الزلازل، إذ بلغت 4.4 درجة بحسب مقياس ريختر.

وأوضح أن الزلزال لايحدث أضراراً إلا إذا تعدت شدته 6 على مقياس ريختر.
 

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