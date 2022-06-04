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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما عن ميسي: منحني حافز للتحسن أكثر

صدى البلد

حرص كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، على التعليق على تصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، بشأن أحقية لاعب الملكي بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

 

وكان قد صرح ليونيل ميسي في من قبل أن كريم بنزيما يستحق الفوز بـ جائزة الكرة الذهبية المقدمة من فرانس فوتبول، بسبب المجهود الذي بذله الدولي الفرنسي خلال الموسم والتتويج بلقي الكرة الذهبية.

وقال بنزيما خلال مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده عن تصريحات ميسي: نعم رأيت كلمات ميسي عن الكرة الذهبية، كلمات من لاعب مثله، تمنحني المزيد من الحافز للتحسن. لقد جعلتني سعيدًا جدًا

وفاز  المنتحب الدنماركي أمام نظيره الفرنسي، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بنتيجة 2-1 على ملعب فرنسا الوطني.

وأحرز المنتخب الفرنسي هدف تقدمه في اللقاء عن طريق لاعبهم كريم بنزيما في الدقيقة 51 من عمر شوط اللقاء الأول.

بينما عدل المنتخب الدنماركي هدف تعديل النتيجة بالدقيقة 68 بالشوط الثاني عن طريق لاعبهم أندرياس كورنيليوس، ليعود نفس اللاعب في إحراز هدف فوز المنتخب بلاده بالدقيقة 88 بالشوط الثاني.

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