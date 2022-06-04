الأردن يؤكد التزامه بتثبيت سعر القمح لمواطنيه

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعار الخبز، حتى إن وصل سعر طن القمح إلى ألف دولار.

وقال الشمالي، في تصريحات إعلامية له، إن الأردن اشترى القمح خلال الأسبوع الماضي بسعر وصل لما يقارب 500 دولار للطن الواحد، رغم أن التقديرات التي تضمنتها موازنة العام الحالي 2022، لأسعار القمح تراوحت بين 230 و260 دولارا للطن.

وأضاف أن كلفة كيلو الخبز الواحد حسب أسعار القمح الجديدة تبلغ 55 قرشا، إلا أن الحكومة ملتزمة بتثبيت أسعاره الحالية حتى لو وصل سعر طن القمح إلى ألف دولار، وهو ما أكده رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وحول أسعار الدواجن، أكد الشمالي أن الحكومة تتدخل عندما يكون هناك مغالاة في الأسعار، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن كانت قبل رمضان أكثر من دينارين وكانت تصل إلى دينارين و20 قرشا، وتم تحديد أسعارها بدينارين لخصوصية شهر رمضان، وبعد ذلك من الطبيعي أن تعود الأسعار إلى طبيعتها وهي الأقل على مستوى دول الجوار.