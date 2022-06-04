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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول خط الفيوم لمحكمة الجنايات وسط حراسة مشددة لسماعه الحكم

المتهم أيمن عبد المعبود
المتهم أيمن عبد المعبود

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات الفيوم ، اليوم المتهم أيمن عبد المعبود الشهير بخط الفيوم ، لسماع حكم محكمة جنيات الفيوم اليوم ، برئاسة المستشار الجنيدي الوكيل وعضوية المستشارين علاء محمد عبدالوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، وأمانة سر حازم السيسي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، والمنعقدة في الدائرة الثانية ، والتي سبق للمحكمة إحالة أوراق أيمن عبدالمعبود الشهير بخط الفيوم ، و5 آخرين بينهم شقيقته الهاربة و4 آخرين، شاركوا المتهم في تعذيب المحتجزين والاعتداء الجنسي عليهن.

وأصدرت محكمة جنايات الفيوم بجلسة 9/5/2022 ، قرارا بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم والنطق بالحكم في جلسة 4 يونيو القادم.

ووجهت المحكمة للمتهم 20 تهمة منها القتل العمد لزوجته وحماته ، وخطف واحتجاز 12 آخرين من بينهم أطفاله وأفراد أسرة زوجته واغتصاب وهتك عرض المجني عليهن أثناء فترة احتجازهن بالقوة وتعذيبهن بأقصى أنواع التعذيب ومقاومة السلطات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر  نوفمبر من العام الماضي ، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي، عن قيام أيمن عبدالمعبود مسجل خطر باحتجاز أطفاله وعدد من أفراد أسرة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح الآلي، مع سماع دوي إطلاق أعيرة نارية داخل المنزل.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي بالمديرية، إلى موقع البلاغ وفور وصول القوات إلى منزل المتهم المتواجد وسط الزراعات بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض فبادرهم بإطلاق النيران عليهم، والتهديد بقتل المحتجزين.

وامتنعت قوات الشرطة عن تبادل إطلاق النيران مع المتهم خوفا على الرهائن وتم فرض كردون أمنى حول منزل المتهم لأكثر من 24 ساعة، وغلق الطريق الدائرى حرصا على أرواح المواطنين.

وتبين أن المتهم قتل حماته وزوجته بعد تعذيبها بسبب شكه فى سلوك زوجته واتهامها بارتكاب أعمال منافية للآداب بمعاونة شقيقتها.

وداهمت قوات العمليات الخاصة منزل المتهم ونجحت في تحرير المحتجزين بعد تبادل إطلاق النيران، وإصابته بطلق ناري في القدم واليد اليسرى، ليتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

وتحرر محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

اعتداء جنسي.. جنايات الفيوم تصدر حكمها على خط الفيوم اليوم

 

الفيوم محكمة جنايات حراسة

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