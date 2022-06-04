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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تمتلئ محاكم الأسرة بقضايا الخلع والطلاق، حيث تلجأ العديد من الزوجات للتخلص من حياتهن المريرة التي يقضينها مع أزواجهن، وأحيانا تكون أسبابها مثيرة للجدل والتفاهة أيضا.

وهناك الكثير من الأسباب الغريبة التي تقام عليها القضايا، منها زوجة رفعت دعوى خلع بسبب رائحة قدم زوجها، أو عدم تعليقه على منشوراتها، وغيرها من القضايا التي تثير السخرية، على الرغم من معاناة أصحابها.

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جوزي بيتحرش بيا.. وعايزني أرسم "تاتو"

كانت الحياة طبيعية جدًا بين الزوجين، حيث كان الزوج في البداية المحب، المتدين، وبمرور الأيام خلع نقاب الأدب والطيبة، وبدأت تصدر منه أفعال وتصرفات غريبة.

لم تبال الزوجة في البداية باعتبار أنهما عروسان جديدان، ولا ترفض له طلبا، وفوجئت به يطلب منها أشياءً لا تروق لها وترفضها، منها رسم «تاتو» على أماكن في جسدها، فما كان منه إلا أنه أخذ في التحرش بها في أوقات غير مناسبة، غير مبالٍ بحالتها النفسية، وتتملكه عصبية مع رفضها، ويترك المنزل على أثرها، وباءت كل محاولاتها معه بالفشل، رغم محاولات إرضائه، فما كان منها إلا أن توجهت إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع.

وفي محاولة لأعضاء مكتب التسوية لتهدئة الأمر والصلح بينهما، تم إرسال إعلان للزوج للحضور إلى محكمة الأسرة لسماع أقواله، بينما أصرت الزوجة على الخلع واستحالة العشرة بينهما.

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الخلع بسبب الرنجة

بعد أسبوع من الزواج، اكتشفت الزوجة أن زوجها مدمن أكل الرنجة والبصل ليلا قبل النوم، وطلبت منه ألا يحضرها إلى المنزل، خاصة أثناء الحمل، إلا أنه لم يبالِ، وتعمد تناولها ليلا، ثم يأوى إلى الفراش، ما يصيب الزوجة بحالة من الغثيان والقيء.

وقالت الزوجة في دعواها: «في مرة سافرنا إلى إحدى القرى السياحية، ووقعت المفاجأة على رأسي كالصاعقة أثناء قيامي بترتيب الملابس داخل الدولاب المخصص، حيث وجدته يخفي كيسا به رنجة بين طيات الملابس بالشنطة، لم أستطع التحكم في أعصابي وتملكتني حالة من الغثيان والقيء، وظللت أصرخ من تصرفه الغريب، واشتطت غيظا من ردة فعله وبرودة كلماته عندما قال لي: إن أكل الرنجة مش حرام، ونشبت بيننا مشادة كلامية بسبب سخريته مني وعدم مراعاته بأنني حامل ولا أطيق تلك الروائح دون إرادتي، وانتهى الأمر بعودتي إلى منزل أسرتي".

خلع بسبب «شبشب بصباع»

بدأت تظهر عيوبه لها بوضوح، فما كان منها إلا تجاهلها حفاظًا على عش الزوجية، وعلى أولادها الصغار، وعدم إقحامهم في مشاكل أبيهم وتحكماته، وغيرته اللامعقولة وتعنته ومشاجرته معها بسبب «شبشب بصباع».

تحملت الزوجة غيرته الشديدة، ومنعها من الاختلاط بأحد، ومنعها من زيارة عائلتها أيضًا، إضافة إلى إهانتها ومعاملتها بقسوة أمام أولادها، وذكرت الزوجة أمام مكتب تسوية المنازعات، أن آخر مشادة كلامية نهرها خلالها بسبب ارتدائها «شبشب بصباع» أثناء قيامها بشراء بعض الاحتياجات من البقال، حيث قام بتوبيخها بألفاظ لا تقبلها، بدعوى غيرته عليها وأنه لا يجب أن يرى أحد أصابع قدميها، لكونه يعتبر ذلك إهانة لرجولته.

أبو لمعة بيخاف من الفئران

حالة مثيرة للدهشة وللتساؤل في آن واحد، حيث قالت الزوجة: «جوزي بيخاف من الفئران»، وتملكتها حالة من الصمت لبضع ثوانٍ تتابع بعينيها ردود أفعال أعضاء المكتب الذين طالبوها بالحديث دون خجل أو كسوف.

تنفست الزوجة الصعداء وقالت: "لقد بهرني بشخصيته قبل زواجنا، حيث كان يبدو كالمغامر لا يخشى اكتشاف الخبايا، مليء بالطاقة ولديه قوة تقوده إلى نجاحاته، وحبه للمغامرة، لكن وللأسف الشديد اكتشفت ضعفه، وخوفه بشكل مبالغ فيه، وهروبه من المواجهة، أثناء تناول الغذاء، كان يروي لها عن إحدى مغامراته، وفجأة وبلا مقدمات انتفض من فوق مقعده، وانطلقت الصرخات من بين ثنايا فمه كالمصروع الذي أمسك بسلك كهربائي، عندما وقعت عيناه على فأر تسلل داخل الشقة، ورغم محاولات الزوجة تهدئته والإمساك بالفأر، إلا أنه هرب وهو بردد بذعر «لا لا.. في بيتنا فار.. في بيتنا فار».

جلست الزوجة تنتظره لفترة، لكنه لم يعد للمنزل، وفوجئت به يتصل بها ويطلب منها مقابلته في الشارع، ورفض العودة، وتركها لعدة أيام دون أن يسأل عنها، وعندما توجهت إلى منزل عائلته، طلبت منه الطلاق لكنه رفض، ونشبت بينهما مشادة، فاضطرت لرفع دعوى خلع منه.

واستطردت قائلة: “هل يعقل ذلك؟ يتركني بمفردي بسبب خوفه من فأر، فماذا لو حدث لي مكروه أو تعرضت لمشكلة مع أحد فماذا سيفعل".

بيضربني علشان صينية مسقعة

يعشق المصريون أكلة "المسقعة"، وهي طبق يتكون من بطاطس وباذنجان ولحم مفروم ومكونات أخرى، وكانت سبباً رئيسياً لطلب زوجة مصرية خلع زوجها. 

تقول "مريم" في دعواها إن زوجها طلب منها صينية مسقعة، فأعدتها من دون لحم مفروم، فأهانها لهذا السبب، فقررت أن حياتها معه يجب أن تنتهي.

من وجهة نظر الزوج، فهو يسلم زوجته مصروفاً يومياً كي تجهز له الطعام مع اللحم، وقد اتهمها بأنها تسرق ما يعطيه لها ولا تشتري به لحماً، وبعد خلافهما لجأت الزوجة إلى منزل أسرتها، وطلبت الطلاق، لكن الزوج رفض، فأقامت دعوى خلع حملت الرقم 108 لعام 2019 وهي لا تزال منظورة أمام المحكمة.

«ريحة رجلك معفنة» 

أقامت زوجة دعوى خلع بسبب رائحة قدم زوجها التي وصفتها بـ"النتنة"، خاصة أنها لا تستطيع النوم أو الجلوس في نفس الغرفة التي يجلس فيها، في ظل إصراره على عدم غسلها وعدم اعترافه بأن رائحة قدمه مقززة.

يقرر طلاقها للنوم مع رجل غريب بدون قلق

من أغرب قضايا الطلاق، تلك التي رفعها زوج على زوجته وأهلها، والسبب أنها نامت في ليلة الدخلة.

وأبدى الزوج غضبه ودهشته من قدرة الزوجة على النوم في ليلة الدخلة بأريحية وهو رجل غريب عنها، وأصر الزوج على مقاضاة أهل زوجته لشكه في سلوكها بسبب هذا الفعل.

مش بيعلق على منشوراتي على “فيس بوك”

طالبت زوجة بخلعها من زوجها المهندس، لأنه لا يعلق على أي منشور لها على “فيس بوك” ولو حتى بـ"لايك".

وأشارت الزوجة في دعواها إلى أنها تشعر بالخجل أمام أسرتها بسبب كم التعليقات التي تجدها على منشوراتها ما بين تعليقات ولايك وLove، إلا أن زوجها يمر مرور الكرام، وهو ما يؤكد وجود امرأة أخرى في حياة زوجها يخشى أن ترى تعليقه، رغم اعترافها بعدم دخوله “فيس بوك” لأيام.

طلب الخلع محاكم الاسرة بيتحرش بيا تاهو الرنجة شبشب بصباع الفئران صينية مسقعة

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