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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصاد مر للكرة المصرية على مستوى الأندية والمنتخبات في 2022

صدى البلد

يعتبر 2022 عاما رياضيا للنسيان للكرة المصرية حيث شهد خروج أندية الزمالك وبيراميدز والمصري والأهلي والمنتخب الوطنى خالي الوفاض.

ولم يحالف التوفيق الأندية المصرية والمنتخب الأول في عام 2022 فى تحقيق أية ألقاب أو بطولات قارية ودولية.

صدى البلد يسلط الضوء على الأحداث التى شهدت إخفاقا للأندية المصرية والمنتخب الوطني فى حصد البطولات خلال عام 2022.

منتخب مصر
بدأت إخفاقات الفراعنة الكبار بخسارة لقب كأس أمم إفريقيا الذى أقيمت منافساتها فى الكاميرون مطلع العام الجاري.

ولم يتمكن منتخب الفراعنة الكبار من حصد اللقب القارى بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب السنغال.

ورغم التعثر فى انطلاقة الفراعنة الكبار منذ بداية الكان أمام نيجيريا إلا أن منتخب مصر نجح فى الإطاحة بمنتخبات قوية مثل كوت ديفوار والمغرب والكاميرون.

مونديال قطر
تأبي ركلات الترجيح أن تبتسم لمنتخب مصر للمرة الثانية على التوالي أمام نظيره منتخب السنغال.

 ولم يتأهل منتخب الفراعنة الكبار لكأس العالم المقرر إقامته في نهاية عام 2022 بعد الخسارة أمام نظيره منتخب أسود التيرانجا بركلات الجزاء.

الأهلي
فشل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فى حصد اللقب الحادى عشر في تاريخه والثالث على التوالي من دوري أبطال أفريقيا.

خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا جاءت أمام نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب مركب محمد الخامس فى المغرب.

خسارة الكونفدرالية
خسر فريق بيراميدز من مازيمبى الكونغولى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد نادى مازيمبي فى لوبومباشي فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ليودع الفريق السماوى البطولة الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة بالتعادل السلبى، ويتأهل مازيمبى لنصف النهائى.

المصري
خسر فريق المصرى البورسعيدي أمام نظيره فريق نهضة بركان المغربي بهدف نظيف،فى المباراة التى جمعتهما فى إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

ليودع الفريق البورسعيدى البطولة الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت فى القاهرة بفوز المصرى 2 / 1.

الزمالك
ودع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك  دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثالث فى المجموعة خلف الوداد البيضاوي المغربي وبيترو اتليتكو الأنجولي.

ولم يشهد دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا تحقيق الفارس الأبيض أي انتصار وخرجت مبارياته ما بين الخسارة والتعادلات.

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