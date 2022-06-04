شاكيرا تعلن انفصالها عن قائد برشلونة السابق جيرارد بيكيه

أصدرت المغنية الكولومبية شاكيرا بيانا مقتضبا أعلنت خلاله انفصالها بشكل رسمي عن نجم دفاعات فريق برشلونة الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وجاء بيان شاكيرا على النحو التالي: “يشرفنا أن نؤكد أننا نفترق ..من أجل رفاهية اطفالنا الذين هم أولوياتنا القصوى نطلب احترام الخصوصية شكرا لتفهمك”.

يذكر أن تقارير صحفية لعدد من المواقع الاسبانية أفادت بأن شاكيرا ولاعب برشلونة بيكيه بصدد إصدار بيان حول حقيقة الخلاف الذى نشب بينهما بسبب مزاعم عن خيانة الأخير لأم أولاده .

جاء ذلك بعدما تداولت عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن انفصال شاكيرا وبيكيه، اثر اكتشاف المغنية الشهيرة خيانته لها مع فتاة شابة.

وتواجه الفنانة العالمية شاكيرا أزمة في إسبانيا، بعد أن اتهمت من قبل السلطة القضائية في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

واستندت الهيئة القضائية إلى أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مايقرب من ١٥٥ مليون دولار أمريكي.

جاء اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي بعد أن وجدوا أنها اقامت في إسبانيا لفترة طويلة ، مما يستدعي أن تسدد ضرائبها هناك.

وشددت شاكيرا على أنها لم تقم في اسبانيا خلال تلك المدة، ولكنها تواجدت في اسبانيا بشكل متقطع فهي صديقة نجم كرة القدم لنادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديها منه طفلان ، لذا لا تجد سبب لتسديد الضرائب فيها.

وتابعت شاكيرا أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقا لبياناتها الخاصة، لم تقم رسميا في إسبانيا سوى منذ عام 2015.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفنانة شاكيرا عانت خلال الفترة الماضية من نوبة قلق ، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات .

وتابع التقرير أن تلك الواقعة حدثت يوم 28 مايو الماضي ، بعد عودة شاكيرا من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة .

وأضاف التقرير أن شاكيرا نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات فى برشلونة، وكان يرافقها بيكية .