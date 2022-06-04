عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاكيرا تعلن انفصالها عن قائد برشلونة السابق جيرارد بيكيه

صدى البلد

أصدرت المغنية الكولومبية شاكيرا بيانا مقتضبا أعلنت خلاله انفصالها بشكل رسمي عن نجم دفاعات فريق برشلونة الإسباني السابق جيرارد بيكيه.

وجاء بيان شاكيرا على النحو التالي: “يشرفنا أن نؤكد أننا نفترق ..من أجل رفاهية اطفالنا الذين هم أولوياتنا القصوى نطلب احترام الخصوصية شكرا لتفهمك”.

يذكر أن تقارير صحفية لعدد من المواقع الاسبانية أفادت بأن شاكيرا ولاعب برشلونة بيكيه بصدد إصدار بيان حول حقيقة الخلاف الذى نشب بينهما بسبب مزاعم عن خيانة الأخير لأم أولاده .

جاء ذلك بعدما تداولت عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أنباء عن انفصال شاكيرا وبيكيه، اثر اكتشاف المغنية الشهيرة خيانته لها مع فتاة شابة.

وتواجه الفنانة العالمية شاكيرا أزمة في إسبانيا، بعد أن اتهمت من قبل السلطة القضائية في إسبانيا بالتهرب الضريبي.

واستندت الهيئة القضائية إلى أن شاكيرا لم تسدد الضرائب المستحقة عليها والتي تبلغ قيمتها مايقرب من ١٥٥ مليون دولار أمريكي.

جاء اتهام شاكيرا بالتهرب الضريبي بعد أن وجدوا أنها اقامت في إسبانيا لفترة طويلة ، مما يستدعي أن تسدد ضرائبها هناك.

وشددت شاكيرا على أنها لم تقم في اسبانيا خلال تلك المدة، ولكنها تواجدت في اسبانيا بشكل متقطع فهي  صديقة نجم كرة القدم لنادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديها منه طفلان ، لذا لا تجد سبب لتسديد الضرائب فيها.

وتابعت شاكيرا أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر لإسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقا لبياناتها الخاصة، لم تقم رسميا في إسبانيا سوى منذ عام 2015.

وأفادت تقارير صحفية بأن الفنانة شاكيرا عانت خلال الفترة الماضية من نوبة قلق ، وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات .

وتابع التقرير أن تلك الواقعة حدثت يوم 28 مايو الماضي ، بعد عودة شاكيرا من مهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة .

وأضاف التقرير أن شاكيرا نقلت بواسطة سيارة إسعاف إلى إحدى المستشفيات فى برشلونة، وكان يرافقها بيكية .

كرة القدم مليون دولار نادي برشلونة مهرجان كان اسبانيا التهرب الضريبى برشلونة الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

موضوعات متعلقة

ماجد سامي لـ بوبو بعد رحيله إلى فيوتشر: أبوك عرف يربي

ترشيحاتنا

بمشاركة حاملة طائرات.. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة نادرة

بعد حبسه 3 سنوات.. تغريم كريم الهواري 50 ألف جنيه

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 | المحافظون يستعدون لاعتماده قريبا

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعاهد الدقهلية والغربية.. صور

خطوات لمكياج صيف مثالي ضد الماء

السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

فيديو

لماذا تحدث رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول الموساد السابق عن انهيار تل أبيب؟

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ