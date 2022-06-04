الفيضانات تغمر شوارع عاصمة كوبا وسياراتها القديمة..فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في العاصمة الكوبية هافانا، وما سببته الأمطار الغزيرة المرتبطة بمرور الإعصار آغاثا في هافانا وعدد من المقاطعات الكوبية والذي أدي لسقوط ثلاثة قتلى على الأقل وحرمان آلاف السكان من الكهرباء، كما أعلنت السلطات.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إنّ "أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم ستستمر طوال نهار الجمعة وغدا السبت".

وعثر على جثة رجل مفقود يبلغ من العمر 44 عاماً مساء أمس الجمعة في مقاطعة بينار ديل ريو (غرب كوبا) بعد سقوطه في نهر، حسب الموقع الإخباري الحكومي "كوباديبات" الذي تحدث عن فقدان شخص آخر في المنطقة نفسها.