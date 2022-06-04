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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حصلت على أوسكار لمجهوداتها.. كيف أصبحت أنجلينا جولي المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم؟

النجمة العالمية أنجلينا
النجمة العالمية أنجلينا جولي

تسعى أنجلينا جولي ، المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم، على مدار حياتها لدعم اللاجئين، والقيام بالأعمال الخيرية، إلى جانب عملها في مجال التمثيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهرتها الواسعة وحب الجماهير لها في جميع أنحاء العالم.

وزارت الممثلة أنجلينا جولي، العديد من المناطق المختلفة وأماكن الحروب في العالم، وساندت أهالي الضحايا، ولم تقتصر عليهم فقط، بل دعمت أيضًا المراكز العالمية لـ مكافحة الإيدز، وغيرها من الأعمال الخيرية التي جعلها تحصل على لقب المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم.

دافع إنساني.. أنجلينا جولي في زيارة مفاجئة إلى مدينة لفيف الأوكرانية

كواليس ظهور أنجلينا جولي في أوكرانيا | فيديو

الأعمال الخيرية التي تقوم بها أنجلينا جولي

بدأت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ، أعمالها الخيرية من خلال زيارة الأماكن التي تأثرت بالحروب، وراح ضحيتها الكثير من أهلها، فكانت دائمًا ما تذهب إلى أهالي الضحايا وتساندهم، وتخصص لهم مبلغ من حسابها الشخصي.

وأصبحت أنجلينا جولي ، سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضة السامية للاجئين وضحايا الحروب التابعة للأمر المتحدة، لكن أعمالها الخيرة لم تقتصر فقط على ضحايا الحروب، بل دعمت أيضًا المراكز العالمية لـ مكافحة الإيدز، مثل منظمة جلوبال إيدز إليانس، وقامت بتأسيس العديد من المنظمات على حسابها الشخصي، بدعم من زوجها براد بيت.

أنجلينا جولي

حصلت على جائزة أوسكار لجهودها التطوعية

حصلت النجمة العالمية أنجلينا جولي ، على جائزة أوسكار بسبب الجهود التطوعية التي قامت بها على مدى سنوات عديدة، كما تسلمت جائزة جان هيرشولت الإنسانية بعد قرار مجلس حكام أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية منح الجائزة أنجلينا.

دعمها للقضية الأوكرانية الروسية

زارت النجمة أنجلينا جولي عدد  من المدن الأوكرانية، معلنة دعمها الكامل لـ القضية الأوكرانية الروسية، حيث كتبت العديد من المنشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب خلالها بإيقاف تلك الحرب.

كانت إحدى المنشورات التي كتبتها أنجلينا جولي على مواقع التواصل الاجتماعي «مثل الكثيرين منكم، أنا أصلي من أجل الناس في أوكرانيا، تركيزي هو أن كل ما هو ممكن يتم عمله لضمان الحماية وحقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء النازحين واللاجئين في المنطقة».

وكانت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة «يونيسف»، قد ذهبت في زيارة مفاجئة إلى مدينة لفيف الأوكرانية، حيث التقت بالعديد من الأطفال والمتطوعين، خاصة المصابين منهم بهجوم صاروخي روسي في مطلع شهر أبريل الماضي، والذي أدى إلى مقتل 39 و إصابة 100 مدني بينهم عدد من الأطفال يخضعون للعلاج حاليًا.

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