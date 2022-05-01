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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دافع إنساني.. أنجلينا جولي في زيارة مفاجئة إلى مدينة لفيف الأوكرانية

انجيلينا جولي تزور
انجيلينا جولي تزور غرب اوكرانيا

قال حاكم إقليم لفيف الإقليمي في تلغرام إن ممثلة هوليوود وسفيرة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أنجلينا جولي قامت بزيارة مفاجئة إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا أمس السبت.

وفقًا لماكسيم كوزيتسكي، جاءت جولي التي كانت المبعوث الخاص للمفوضية لشئون اللاجئين منذ عام 2011 - للتحدث مع النازحين الذين وجدوا ملاذًا في لفيف، بما في ذلك الأطفال الذين يخضعون للعلاج من الإصابات التي لحقت بهم في الضربة الصاروخية على محطة كراماتورسك للسكك الحديدية في بداية أبريل.

الهجوم الذي وقع في شرق أوكرانيا استهدف على ما يبدو حشدا معظمهم من النساء والأطفال كانوا يحاولون الفرار من هجوم روسي وشيك ، مما أسفر عن مقتل 52 على الأقل وإصابة العشرات.

كتب كوزيتسكي: 'لقد تأثرت كثيراً بقصص (الأطفال)'. 'حتى أن إحدى الفتيات كانت قادرة على إخبار جولي سرًا بحلم كانت قد حلمت به.'

وقال إن جولي زارت أيضًا مدرسة داخلية وتحدثت مع الطلاب والتقطت صوراً معهم ، مضيفًا أنها 'وعدت بأنها ستعود مرة أخرى.

وفقًا لـ كوزيتسكي، التقت جولي أيضًا مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم الذين وصلوا إلى محطة السكك الحديدية المركزية في لفيف ، وكذلك مع المتطوعين الأوكرانيين الذين قدموا للوافدين الجدد المساعدة الطبية والمشورة.

وكتب: "كانت الزيارة مفاجأة لنا جميعا.. الكثير من الأشخاص الذين رأوا جولي في منطقة لفيف لم يصدقوا أنها كانت بالفعل.. ولكن منذ 24 فبراير أظهرت أوكرانيا للعالم بأسره أن هناك الكثير من الأشياء الرائعة هنا".

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