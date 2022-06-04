رفع 100طن تراكمات ومخلفات بشوارع إدفو وتكثيف أعمال التطوير والتجميل بكوم أمبو

قامت الوحدة المحلية هذا فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان برفع أكثر من 60 طن من التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة والناتجة من أعمال تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى ، وكذا أعمال تغيير خطوط المياه حيث تم تسوية الشوارع ، لحين الإنتهاء من أعمال الرصف بنطاق حى جنوب ، وهو الذى توازى مع رفع أكثر من 40 طن من التراكمات أيضاً ضمن أعمال التطوير الجارية بالمدينة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات ورش المياه ، بجانب تنفيذ أعمال التشجير والتطوير والتجميل ، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والأسواق .

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ويأتي ذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والمخلفات والتراكمات بالطرق السريعة والفرعية بمختلف المراكز والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ، فضلاً عن خلق متنفس حيوى للمواطنين وسط بيئة نظيفة .

هذا وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لزيادة معدلات توريد كميات القمح على مستوى المحافظة والتي وصلت لأكثر من 130 ألف طن بنسبة 71 % عن المستهدف توريده من أجمالى 103 ألف فدان منزرعة فعلياً بمحصول القمح بمختلف المراكز ومشروعات الإستصلاح الزراعي بتوشكى وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال رئاسته لمجلس المحافظين الأسبوع الماضى .

وأعطى المحافظ توجيهاته لمديرى التموين والزراعة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة الإلتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة .

وأكد اللواء أشرف عطية على أهمية تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة والمرور الميداني على الأراضي الزراعية المنزرعة بالقمح من خلال اللجان التي تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية مديرى الإدارات الزراعية وأقسام الشئون الزراعية للتعامل بحسم مع عمليات حفظ المحصول من المزارعين والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح .

وشدد أشرف عطية على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توريد القمح وتكثيف جهود التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح .

جهود إزالة الإشغالات بأسوان

جهود إزالة الإشغالات بأسوان