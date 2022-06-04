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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكافيين والمشروبات الغازية.. 5 عادات تضر الأسنان وتدمر اللثة

ألم الأسنان
ألم الأسنان

كشف الدكتور أحمد الجمل استشارى تجميل الأسنان عن 5 عادات خاطئة تؤذى الأسنان وطرق الوقاية منها .


وقال  " الجمل " خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر ، إن أولى العادات السلبية التى تؤثر على صحة الأسنان هى المضغ على المأكولات الصلبة منها العض على الأظافر ، أقلام الجاف والذى ينتج عنه تآكل طبقة المينا ، العاج وتزيد معها نسب إصابة الأسنان بالتسوس ، والتدخين أيضا يؤذى الغشاء المخاطى باللثة وتسرب الكيماويات إلى الأسنان .


وأوضح أن استخدام الأسنان مثل المقص لإزالة طرف خيط ، أو لاصقة على ملابس جديدة بالاضافة لحمل الأشياء الثقيلة بأسنانه والتى تؤدى لكسر الأسنان وإزالة الأسنان وكسرها خاصة   التى تم تركيب عصب لها مؤكدا ان وظيفة الأسنان وظيفتها مضغ الطعام فقط وتجنب ما يؤذيها نهائيا ، وكثرة تناول الكافيين فى الشاى والقهوة والكحوليات تترك صبغة على الأسنان ، والمشروبات الغازية والكحوليات تترك سكريات وحمضيات تؤدى لتآكل لطبقة المينا  ومع الوقت تقوم بكسر الأسنان والتهابات اللثة لذا يجب تجنب كافة هذه العادات السيئة للحفاظ على صحة الأسنان . 
 

الاسنان mbc مصر التدخين المشروبات الغازية الكافيين الكحول

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