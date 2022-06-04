فيضانات إعصار آغاثا تغرق شوارع العاصمة الكوبية هافانا.. فيديو

عرضت قناه "euronews (عــربي)" فيديو يظهر تأثير الأمطار الغزيرة المرتبطة بمرور الإعصار آغاثا في هافانا وعدد من المقاطعات الكوبية إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل وحرمان آلاف السكان من الكهرباء، كما أعلنت السلطات.

وقال معهد الأرصاد الجوية الكوبي إن أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية، أثرت على المناطق الغربية والوسطى من كوبا بهطولات متواصلة تجاوزت 200 ملم".

وأوضح الفيديو ان هناك شخصين لقوا مصرعهم في منطقة هافانا أحدهما رجل في التاسعة والستين من العمر. وهطلت أمطار غزيرة في عدد من أحياء العاصمة الكوبية بما فيها المدينة القديمة ووسط هافانا.

وأشار مركز الأعاصير في ميامي الي إن هذه الظاهرة ناجمة عن مرور الإعصار آغاثا في المكسيك وانخفضت شدته ليتحول إلى عاصفة استوائية قد تتحول مجددا إلى إعصار في الأيام المقبلة .