المستشار أشرف حسين.. وفاة قاضي محكمة مذبحة الإسماعيلية

حالة من الحزن انتابت أهالي قرية الجفادون في الفشن ببني سويف، لوفاة أحد أبنائها وهو المستشار أشرف محمد على حسين رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات بورسعيد، بعد أيام قليلة من وفاة والدته يوم 29 مايو الماضي.

ونعى عدد كبير من أبناء الفشن وبني سويف، الفقيد في انتظار وصول جثمانه لتشييعه عقب تأدية صلاة الجنازة عليه.

وولد المستشار أشرف محمد على حسين في التاسع من مارس عام 1964، وحاصل علي ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه بالنيابة العامة "معاون نيابة" بتاريخ 4/3/1987، كما عين رئيس استئناف بمحاكم الاستئناف بتاريخ 30/6/2010.

وانتقل الفقيد إلي محكمة جنايات بورسعيد من 5 أشهر، بعد الانتهاء من الحكم في قضية عبد الرحمن نظمى الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير والتي حكم فيها بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدا فى وسط الطريق بالإسماعيلية، والشروع في قتل اثنين آخرين.