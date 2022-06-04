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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اعتدى على4 أشخاص بالعبور.. منتحل صفة ضابط شرطة يواجه عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة في العبور وقام واثنين آخرين باحتجاز 4 أشخاص وتقييدهم بالسلاسل والحبال والتعدي عليهم بالضرب بكرباج بحجة أنهم سرقوا أشياء من الفيلا الخاصة بالمتهم الأول على غير الحقيقة وعندما أصيب المجني عليهم بالإعياء قام المتهمون بإطلاق سراحهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ اللازم والتحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من "ب.م.ش" 25 عام عامل وثلاثة أخرين يتهمون فيه أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة ومعه آخران بخطفهم واحتجازهم داخل فيلا بالحي الأول بمدينة العبور والتعدي عليهم بالضرب.

تم إخطار مديرية أمن القليوبية بالواقعة حيث أفاد المبلغون أنهم أثناء عملهم على تروسيكل بالحي الأول حضرت سيارة ملاكي يستقلها شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة وبصحبته شخصان آخران وقاموا باستدراجهم إلى إحدى الفيلل تبين أنها ملك الأول.

وعقب دخولهم الفيلا قاموا بتقييدهم بالسلاسل الحديدية وانهالوا عليهم ضربا بالكرباج بعد أن اتهموهم بأنهم قاموا بسرقة بعض الأشياء من الفيلا، وعندما أصابهم الإعياء من كثرة الضرب قام المتهمون بفكهم وإطلاق سراحهم وعقب ذلك توجهوا إلى قسم شرطة العبور لتحرير محضر يتهمونهم بحجزهم والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

وتنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وتضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

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