مصرع وإصابة عاملين في تصادم سيارة نقل وتروسيكل في سوهاج

لقي عامل في منتصف الأربعينات من العُمر، مصرعه، وأصيب عامل في منتصف العشرينات من العُمر؛ إثر اصطدام سيارة نقل بتروسيكل، على طريق سوهاج/ أخميم، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وقوع تصادم ووجود متوفي ومصاب بطريق سوهاج/ أخميم، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة المدعو (علي ب م ع- 27 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بتروسيكل قيادة المدعو (أحمد ج ع ع- 26 سنة- عامل- ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج).

نتج عن الحادث وفاة المدعو (عاطف ث ح ا- 44 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، من مستقلي التروسيكل، وإصابة قائد التروسيكل بكسر بالذراع الأيسر وقطع بأوتار القدم اليُسرى.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفادا قائدي المركبتين وشقيق المتوفي المدعو (مقبول ث ح ا- 40 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم)، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.