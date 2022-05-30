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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل في انقلاب تروسيكل بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل في نهاية العقد الخامس من العُمر، مصرعه؛ إثر انقلابه بدراجته النارية "تروسيكل"، حيث اختل مقودها بيديه، اثناء قيادتها على الطريق دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، مفاده وصول المدعو (محمد ا ا ع- 47 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز جهينة)، جثة هامدة، إدعاء حادث دراجة نارية "تروسيكل".

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال شقيق والده المدعو (حمدان ع ا ع- 38 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء قيادة المذكور دراجة نارية "تروسيكل"، دائرة المركز إختل مقود الدراجة بيده؛ مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

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