مفاجأة.. صلاح يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد

فجرت صحيفة “اندبندنت” البريطانية مفاجأة بشأن رغبة نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في الرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول صيف 2023 ولم يجدد تعاقده مع الريدز حتى الآن بسبب أمور مالية.

وقالت الصحيفة: “بعض المقربين من صلاح أكدوا أنه لا يزال يحلم باللعب في الدوري الإسباني، وأنه يفضل بالأخص فريق ريال مدريد”.

وتابعت: ولكن الأزمة هنا هل ريال مدريد قادر على دفع راتب محمد صلاح.

وكان محمد صلاح قد فاز بجائزة الحذاء الذهبي، حيث هو هداف الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 23 هدفا.

وحصد صلاح أيضًا جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة.