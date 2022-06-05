جلسة الخطيب مع ياسين منصور تؤجل إقالة موسيماني من الأهلي

أكد مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تراجع إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، عن إقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد خسارة اللقب الإفريقي.

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، أمام الوداد بهدفين للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال مجدى عبد الغنى عبر برنامجه ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس: “هناك تراجع من مسئولو النادي الأهلي عن فكرة إقالة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق حاليا رغم المطالب الكثيرة بالاستغناء عن المدير الفني عقب خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الاثنين الماضي”.

وتابع: “محمود الخطيب رئيس الاهلي عقد جلسة خاصة مع بعض مسؤولي النادي في مقدمتهم ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي منذ ٤٨ ساعة وتم خلال الجلسة الاتفاق على تأجيل الاستغناء عن موسيماني بسبب ضيق الوقت”.

وأضاف: “شهدت الجلسة الحديث حول الارتباطات المقبلة وفي مقدمتها مبارة الزمالك يوم ١٩ يونيو الجاري في الدوري وبعدها مواجهة الأهلي في كأس مصر، ويرى مسئولو الاهلي ان إقالة موسيماني حاليا سيكون له أضرار كثيرة علي الفريق لان اي مدرب جديد يحتاج وقت للتعرف على لاعبي الفريق لاسيما وأن هناك عددا كبيرا من لاعبي الأهلي متواجدين حاليا منتخبات بلادهم”.

واختتم: “واتفق مسئولو الاهلي علي تأجيل فكرة إقالة موسيماني لنهاية الموسم الجاري، وربما تتغير وجهة نظر مسئولو النادي وتتم الإقالة قبل نهاية الموسم الحالي لو خسر الفريق من الزمالك وبيراميدز”.