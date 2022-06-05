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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريق Cigarettes After Sex الأمريكي يحيي أولى حفلاته بمصر.. صور

صدى البلد

أحيا فريق Cigarettes After Sex الأمريكي، أولى حفلاته الغنائية فى مصر بالشيخ زايد مساء أمس.

وشهد الحفل إقبال كبير من جمهور فريق Cigarettes After Sex.

وتتضمن الفرقة 3 أعضاء، وهم المغني وعازف الجيتار الإلكتروني جريج جونزاليز، وعازف جيتار البيس راندال ميلر، وعازف الدرامز جاكوب تومسكي.

شروط دخول الحفل 
غير مسموح بدخول حفل Cigarettes After Sex إلا للأزواج والمجموعات المختلطة الذين تبدأ أعمارهم من 21 لأعلى فقط.

 

أسعار تذاكر الحفل
يبدأ سعر تذكرة حفل  Cigarettes After Sex من 1200 جنيه ويصل إلى 1600 جنيه.

 

أشهر أغانى  Cigarettes After Sex
Apocalypse، وSunsetz، وAffection.

 

يشار إلى أن تذاكر الحفل نفذت في خلال ٥ ساعات من طرحها من جانب الجهة المنظمة.

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